"Турухтаны — перелетные птицы, поэтому в начале осени они скапливаются в небольшие группы и готовятся к отлету. При этом турухтаны преодолевают десятки тысяч километров, поскольку основное место их зимовки — Западная Африка. Для нас стало ценным наблюдением то, что птицы по-прежнему проводят лето в рузской ООПТ (особо-охранной природной территории — ИФ) и чувствуют себя хорошо", — приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Турухтан — это небольшая птица семейства бекасовых, отличающаяся особой агрессивностью по отношению к сородичам. В брачный период поединки самцов могут длиться часами. При этом клюв у птицы мягкий и не может нанести сопернику серьезных травм.

Прибрежная рекреационная зона "Косино" площадью почти 5 тыс. гектаров включает особо охраняемые природные комплексы — лесные массивы, болота, безлесные территории, акваторию Озернинского водохранилища, реки Хлынья, Оселье и Вейна. Здесь обитают охраняемые виды флоры и фауны, занесенные в Красные книги России и Московской области.