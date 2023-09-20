"Музей истории следствия открыли Республиканском центре образования в городе Каспийске. Здесь представлено несколько десятков экспонатов, раскрывающих историю следствия со времен создания указом Петра I "майорских канцелярий" до современности, в том числе образцы форменного обмундирования и криминалистической техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено воссозданию рабочего кабинета следователя СССР. "Документы и фотографии того периода отражают каждодневный труд сотрудников. Отдельный стенд посвящен следователям, погибшим при исполнении служебного долга, и ветеранам", — говорится в сообщении.