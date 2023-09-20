"Пассажиропоток международного аэропорта Астрахани за восемь месяцев 2023 года составил 505 296 человек, что на 5% меньше аналогичного показателя прошлого года ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что на внутренних линиях в январе-августе 2023 года было обслужено 450 363 человека, на международных — 54 933.

Всего за восемь месяцев текущего года выполнено 3 022 рейса, перевезено более 580 тонн грузов и почты.

География полетов насчитывала 15 направлений, рейсы по которым выполнялись 13 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Баку, Минеральные воды, Уфа, Актау и Сочи.

Международный аэропорт "Астрахань" им.Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.