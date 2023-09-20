"Аэропорт Новокузнецк начнёт обслуживание рейса с 29 октября в пятницу, субботу, воскресенье, с 4 декабря ежедневно", — сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Из Москвы рейс будет вылетать в 8:45, из Новокузнецка — в 18:30.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Новокузнецка, в настоящее время в Москву ежедневно выполняется два рейса в утреннее время: "Аэрофлот" вылетает в 7:50 по местному времени с прибытием в "Шереметьево", S7 — в 6:35 с прибытием в "Домодедово". С учётом четырёхчасовой разницы во времени, вылет из Москвы осуществляется накануне вечером.

Таким образом, только возобновляемый рейс позволяет улететь в столицу в вечернее время, а в обратном направлении лететь днём, а не ночью.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты.