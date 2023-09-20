"В летнем периоде погибли 2381 человек, в том числе погибли 358 детей", — приводит слова Печенина пресс-служба ведомства в среду.

Он отметил, что показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом. "В летний период 2022 года погибли 2529 человек, из них 357 детей", — сказал он.

При этом сотрудниками МЧС летом этого года было выявлено более пяти тысяч диких пляжей.

С участием маломерных судов произошло 185 происшествий. "Погибли 132 человека, 42 — травмированы, еще 19 пропали без вести", — добавил Печенин.