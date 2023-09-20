Комиссию планируется установить в размере 1%. Минимальная сумма перевода составит 3,5 тыс. руб. Суточный лимит переводов — 300 тыс. руб, месячный — 700 тыс. руб.

"Деловые связи с Китаем активно развиваются, страна также интересна для туристов, поэтому мы ожидаем, что услуга переводов будет востребована", — отметили в пресс-службе Сбербанка.

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в июле сообщал, что банк продолжает работу по открытию филиала в Китае. "У нас все идет в соответствии с планом в Китае. Это достаточно длинная процедура — открытие филиала международного банка в Китайской Народной Республике, но все идет в соответствии с процедурой", — сообщал Ведяхин.

Сбербанк сообщал о намерениях открыть филиал в Китае в ноябре прошлого года. Филиал планировалось открыть в дополнение к уже существующему представительству Сбербанка в стране.