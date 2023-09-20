"Гости реконструкторского события смогут узнать об одежде, быте, играх и военном деле прошлого", — говорится в сообщении.

На одной из центральных площадок фестиваля пройдет серия показательных выступлений и исторических инсценировок от военно-исторического клуба "Дружина". В ходе каскадерских боев гости фестиваля познакомятся с военным делом разных эпох и узнают о героических событиях истории Верхневолжья.

Также на празднике будут работать интерактивные выставки-фотозоны. Все желающие смогут увидеть доспехи и вооружение воинов древности, потрогать и примерить их на себя.

Одним из самых зрелищных событий фестиваля станет рыцарский турнир по историческому средневековому бою "Меч Твери". Бойцы сразятся в стальных доспехах в нескольких номинациях. Зрителей ждут благородные бои со щитом и мечом, а также поединки чести.

На фестивале также будет размещен лагерь воинов Русской императорской армии времен Отечественной войны 1812 года. Гости смогут увидеть, как были одеты и снаряжены бойцы Тверского добровольческого егерского батальона. Увлекательные лекции расскажут о том, как проходил набор в рекруты.

Кроме того, в течение дня будут работать палатки средневековых купцов, мастер-классы, игротека старинных настольных игр и лучный тир.