Соответствующее соглашение представители компании, министерства экономики Краснодарского края и Регионального центра компетенций (РЦК) подписали в среду.

В сообщении отмечается, что предприятия санаторно-курортной отрасли края активно включились в реализацию подходов бережливого производства. "Роза хутор" стала пятой компанией турсферы края, которая будет повышать эффективность при адресной поддержке Регионального центра компетенций.

"Внедрение бережливых технологий в гостиничном и туристском секторе позволяет не только скорректировать трудовые и временные затраты, но и более эффективно и качественно организовать процесс приема и обслуживания отдыхающих", — отмечается в сообщении.

В прошлом году "Новотель Резорт Красная Поляна" совместно с экспертами РЦК добились увеличения производительности труда горничных на 30% и до 15% сократили складские запасы. В результате применения бережливых технологий за 75 минут стали готовить к заезду гостей три номера вместо двух. Первым участником проекта из туристских предприятий стал отель "Бархатные сезоны" в Сочи.

"Эксперты Регионального центра компетенций имеют универсальный портфель решений по внедрению бережливых технологий в санаторно-курортной отрасли, здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы уверены, что в процессе совместной работы будет достигнут высокий социально-экономический эффект, и вся социальная сфера края станет бережливой, а значит получит новые возможности для развития", — цитирует пресс-служба директора РЦК Екатерину Афонину.

Нацпроект "Производительность труда" направлен на формирование современной производственной культуры. Присоединиться к нему могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей с выручкой от 400 млн рублей в год и долей иностранного капитала не выше 50%.

В настоящее время в нацпроекте участвует почти 270 кубанских предприятий.