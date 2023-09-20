"Кайюсу недавно было очень плохо — его так рвало, что ветеринары и киперы не на шутку перепугались. Кайюса пришлось посадить на голодную диету и немного подлечить", — написала Соколова в своём телеграмм-канале.

По ее словам, когда спустили воду в бассейне, где тюлень обычно проводит время, на дне обнаружили около 20 огромных рыбьих хвостов.

"Кто-то из посетителей "причинил" добро. Не кормите наших животных, у них всё есть. Если хотите кому-то сделать добро — помогите лучше приютам для бездомных животных или реабилитационным центрам", — добавила директор зоопарка.

Она также отметила, что в настоящее время с Кайюсом все в порядке. Но после перенесённого стресса "очень сильно откатился назад по медицинским (ветеринарным) тренингам, явно потеряв доверие к людям".

В ходе тренингов сотрудники зоопарка приучают животных, что бы они позволяли людям проводить с ними различные манипуляции, в том числе медицинские обследования и процедуры.

В свою очередь пресс-служба зоопарка сообщила, что не может поставить у каждого вольера по охраннику.

"Поэтому просим вас, ответственные и сознательные посетители, быть нашими глазами и ушами. Увидели, что кто-то кормит животное, не вступайте в конфликт, звоните охране — номер телефона есть на входном билете. На данный момент охрана зоопарка имеет право удалить нарушителя правил поведения с территории без компенсации оплаты за вход", — говорится в сообщении.

На сегодня в законодательстве РФ не закреплена возможность штрафовать посетителей учреждений культуры (зоопарков, музеев, парков и т.п.) за нарушение правил, установленных в этих учреждениях.