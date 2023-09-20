Стоимость билетов начинается от 30 тыс. тенге, отметили в пресс-службе авиаперевозчика.
Как следует из расписания на сайте авиакомпании, рейсы до Мумбаи будут выполняться по четвергам и субботам. Первый рейс запланирован на 23 ноября.
Ранее FlyArystan открыл авиарейсы из Алматы и Шымкента до столицы Индии — Дели.
Бюджетная авиакомпания FlyArystan — подразделение крупнейшего казахстанского авиаперевозчика Air Astana (совместное предприятие госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems, 51% и 49% соответственно).
FlyArystan начала работу в 2019 году. Авиакомпания по итогам 2021 года перевезла 3,1 млн пассажиров, а по итогам 2022-го — 3,25 млн человек.
В маршрутной сети авиакомпании имеются как внутренние перелеты по Казахстану, так и международные направления: помимо Индии, лайнеры FlyArystan осуществляют регулярные перелеты в Турцию (Стамбул, Анкара), Грузию (Кутаиси), Азербайджан (Баку), ОАЭ (Дубай), Армению (Ереван), Узбекистан (Самарканд), Киргизию (Бишкек), Китай (Урумчи).