"Новый маршрут, соединяющий Алматы и Мумбаи, планируют запустить в наиболее комфортный сезон для путешествий в Индию — в ноябре, с частотой полетов два раза в неделю", — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Стоимость билетов начинается от 30 тыс. тенге, отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как следует из расписания на сайте авиакомпании, рейсы до Мумбаи будут выполняться по четвергам и субботам. Первый рейс запланирован на 23 ноября.

Ранее FlyArystan открыл авиарейсы из Алматы и Шымкента до столицы Индии — Дели.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan — подразделение крупнейшего казахстанского авиаперевозчика Air Astana (совместное предприятие госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems, 51% и 49% соответственно).

FlyArystan начала работу в 2019 году. Авиакомпания по итогам 2021 года перевезла 3,1 млн пассажиров, а по итогам 2022-го — 3,25 млн человек.

В маршрутной сети авиакомпании имеются как внутренние перелеты по Казахстану, так и международные направления: помимо Индии, лайнеры FlyArystan осуществляют регулярные перелеты в Турцию (Стамбул, Анкара), Грузию (Кутаиси), Азербайджан (Баку), ОАЭ (Дубай), Армению (Ереван), Узбекистан (Самарканд), Киргизию (Бишкек), Китай (Урумчи).