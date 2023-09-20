"Согласовали отчуждение ряда объектов, включая жилые помещения, в том числе квартиру Елены Зеленской (ее рыночная стоимость составляет ориентировочно 23,9 млн рублей), объекты санаторно-курортной отрасли, торговые и коммерческие помещения", — написал Константинов в своем телеграм-канале по итогам заседания парламента Крыма.

Спикер добавил, что новому собственнику порекомендуют создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом.

Он уточнил, что среди объектов, которые в ближайшее время будут выставлены на торги, есть и недвижимое имущество крупных предприятий, как гипермаркет "Новацентр". Специалисты оценивают его стоимость в 350,6 млн рублей.

"Подчеркну, что переход к новым собственникам не скажется на работе этого и других предприятий, на их коллективах", — добавил спикер.

Госсовет Крыма в октябре 2022 года внес изменения в законодательство, которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан.

Процесс национализации начался в конце осени прошлого года. В перечень объектов, в частности, включили имущество судостроительного завода "Залив", компании-владельца сети гипермаркетов "Новацентр", крупнейшего производителя цемента — "Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия", несколько пансионатов, кинотеатр и сотни других объектов.

Таким образом, собственности на полуострове лишились украинские бизнесмены и политики, в том числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич.

Как сообщалось, единственным национализированным предприятием, которое останется в собственности республики, станет "Стройиндустрия". Средства от реализации остальных объектов власти планировали в основном направить на поддержку участников спецоперации. По последним данным Константинова, уже заключены договоры купли-продажи на 815 млн рублей, в первые лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.