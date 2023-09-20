"В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Глава Сочи Алексей Копайгородский позже написал в своем телеграм-канале, что пожар ликвидирован, на месте развернут оперативный штаб. Пострадавших нет.

"Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Продолжаем работу, причины происшествия выясняются", — сообщил Копайгородский.

В пресс-службе аэропорта журналистам сообщили, что рейсы принимаются и отправляются согласно штатному расписанию, утреннее возгорание не повлияло на работу воздушной гавани.