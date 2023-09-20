Трое подозреваемых были задержаны 14 сентября в Исилькульском районе сотрудниками регионального пограничного управления ФСБ при попытке вывоза через государственную границу РФ восьми сапсанов.

"Краснокнижных птиц двое из задержанных приобрели в городе Черногорский Республики Хакасия и в специально оборудованном в автомобиле Renault Logan тайнике перевезли на участок местности вблизи с. Солнцевка, где передали своему третьему сообщнику для перевозки в Казахстан", — говорится в сообщении.

По словам Булиховой, изъятых сапсанов направили в эколого-биологический центр на реабилитацию.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 (покушение на контрабанду особо ценных редких животных) и ч.3 ст.258.1 (незаконный оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ) УК РФ.

Как уточняется на сайте Исилькульского городского суда, двое фигурантов дела являются гражданами Киргизии, третий — жителем Казахстана. Всем троим по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.