"Поддержка федерального центра позволит до конца 2024 года установить в крае 154 модульных некапитальных средства размещения на 255 номеров", — говорится в сообщении.

В частности, один из инвестпроектов предполагает возведение Ессентуках корпуса отеля со средствами размещения "4 звезды" из некапитальных быстровозводимых модулей для 68 человек.

Еще один проект будет реализован в Андроповском округе на горе Брык — в его рамках планируется возвести 36 глэмпингов на 51 номер.

В 2023 году Ставрополье получит федеральные субсидии на господдержку инвестпроектов по созданию модульных отелей на сумму около 192 млн рублей, в 2024-м — еще 130 млн рублей.

Ранее Минэкономразвития региона сообщало, что на Ставрополье разработали концепцию создания семнадцати модульных отелей, которые расположатся в десяти территориях края. Общая инвестиционная емкость проекта составит почти 1 млрд рублей.