"Ведомство подготовило проект приказа об охранной зоне заповедника "Уссурийский". Документ устанавливает охранную зону для особо охраняемой природной территории (ООПТ) по всему её периметру: ранее она была определена только вокруг участка № 1 "Комаровское лесничество", — говорится в сообщении.

Площадь уже существующей охранной зоны — 71 тыс. 548 га, ее планируют увеличить до 77 тыс. 657 га. В охранную зону будет внесен участок № 2 "Суворовское лесничество".

В будущем охрана сможет теперь действовать быстрее и привлекать к ответственности нарушителей на территории заповедника. Кроме того, планируется, что в новой охранной зоне восстановятся экосистемы юго-запада Приморья, увеличится численность животных.

Как сообщалось, ранее в Уссурийском заповеднике стартовала программа реинтродукции дальневосточного леопарда. Трех редких хищников выпустили на заповедной территории в Приморском крае, где их не было более 50 лет. Сейчас животные активно осваивают новые места и охотятся.