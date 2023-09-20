"Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 21 сентября по 14 октября в связи с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Болшево-Мытищи МЖД, а также на Северной железной дороге, которая граничит со столичной магистралью", — говорится в сообщении.

Так, с 21 сентября по 14 октября на втором главном пути перегона Болшево-Мытищи, железнодорожники проведут глубокую очистку и подсыпку щебеночного балласта, а также выправку пути. Работы будут проводиться в период технологических "окон" с 21:00 до 4:40, за исключением выходных дней. Движение поездов будет организовано по соседнему пути. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов, курсирующих между Москвой, Болшево, Монино, Щелково и Фрязино временно выведут из расписания.

С 27 сентября по 6 октября в связи с ремонтно-путевыми работами на Северной железной дороге у некоторых поездов Ярославского направления МЖД изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченному маршруту, несколько электричек, курсирующих между Москвой, Пушкино, Александровом, Монино и Сергиевым Посадом.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.