"Работы будут проводиться на двух площадках. На Ленинской горке будут осуществляться поиски месторасположения фундамента Ильинской церкви, построенной в 1789 году, а также более ранних построек. Вторая площадка — это место в створе Юбилейного моста, где предположительно находился квадратный форт, построенный еще при Бухгольце", — говорится в сообщении.

Также планируется провести археологическую разведку в сквере им. Врубеля: начиная от перекрестка ул. Ленина и ул. Лермонтова в сторону Иртыша будет сделано несколько шурфов.

Отмечается, что для участия в раскопках будет привлечено более 40 добровольцев, которых сотрудники лаборатории археологии, этнографии и музееведения Сибирского отделения РАН познакомят с основами археологии, историей основания и строительства Омской крепости и дальнейшего развития города.

"Археологические раскопки в Омской крепости — это второй этап масштабного проекта по сохранению исторической памяти. На первом этапе мы исследовали период прихода русских на территорию Омской области в городе Тара. Теперь пришел черед этапа закрепления на этих территориях — исследование археологического памятника времен становления Российской империи. Я сейчас говорю непосредственно о строительстве первой Омской крепости в 1716-1720-х гг.", — цитирует пресс-служба слова директора исторического парка "Омская крепость" Василия Минина.

По его словам, ранее археологические исследования этого памятника не проводились — осуществлялись только краткосрочные разведки шурфами.

"Археологи считают, что культурный слой XVIII века здесь существует. Насколько он богат, и сможем ли мы его найти в ходе наших археологических исследований — покажет работа", — добавил Минин.

Также сообщается, что раскопки на этом этапе планируется проводить в течение двух недель — до начала октября.

Существуют разные точки зрения относительно того, как выглядела Первая Омская крепость. Согласно одной из версий, она имела пятиугольную форму. По другой — крепость имела форму правильного четырехугольника с бастионами по углам.

Строительство Второй Омской крепости велось на противоположном берегу Оми после 1765 года. Сейчас на ее месте находится историко-культурный комплекс "Омская крепость", большинство архитектурных памятников которого ранее находились в аварийном состоянии — комплекс открылся после реконструкции в августе 2017 года. Отреставрированный ансамбль "Омской крепости" состоит из денежной кладовой, инженерной мастерской, артиллерийского цейхгауза, арсенала, кухни-столовой, в него входят также Воскресенский собор, Тобольские и Иртышские ворота.

В мае прошлого года в "Омской крепости" открыли созданный на благотворительные средства памятник Петру I, в эпоху правления которого был заложен Омск. В августе текущего года ко дню города на Иртышской набережной установили четырехметровый памятник подполковнику Ивану Бухгольцу, имя которого связывают с основанием первой омской крепости.

Омск входит в число так называемых "петровских городов", основанных в эпоху правления Петра I. Именно по указу первого российского императора от 22 мая 1714 года Бухгольцу надлежало снарядить в Тобольске военную экспедицию и отправиться вверх по Иртышу для поисков россыпного золота.

В начале мая 1716 года отряд прибыл к устью Оми, где был устроен укрепленный военный лагерь. Как военный специалист Бухгольц оценил стратегическое значение этой местности и в отчете сибирскому губернатору Матвею Гагарину просил прислать подкрепление и разрешить закладку крепости. Отправив из Тобольска подкрепление в 1 тыс. 300 человек, Гагарин дал разрешение на возведение укреплений. Так началось строительство первой Омской крепости.