"Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб на высоту до 300-400 м над кратером и обрушения раскаленных лавин на южный склон вулкана, излияние лавового потока по Козыревскому желобу", — говорится в сообщении.

Ученые продолжают наблюдать за вулканом, новое извержение которого началось в июне этого года.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.