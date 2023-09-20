Заказчиком выступает государственная компания "Российские автомобильные дороги", подрядчиком — ООО "Строительная компания "Автодор".

"Предмет сделки: выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории, проектированию и строительству объекта: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" с последующей эксплуатацией на платной основе", — говорится в сообщении.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 69,4 млрд рублей.

Сроки выполнения работ — со дня заключения договора и до 30 декабря 2026 года.

Как сообщалось, обход Адлера протяженностью 7,7 км станет первым участком скоростной автодороги Горячий Ключ — Адлер в Краснодарском крае (платный дублер трассы А-147 Джубга-Сочи). Дорога позволит не только быстрее добираться до аэропорта Адлера из центрального района Сочи, но и существенно разгрузит интенсивно развивающиеся районы.

Всего по проекту дублера А-147 предусмотрено строительство восьми участков.

Существующая в настоящее время дорога Джубга-Сочи (А-147) протяженностью 171 км является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время пути на существующем маршруте составляет в среднем 10 часов.

По поручению президента РФ госкомпания "Автодор" в 2022 году проработала возможные варианты трассировки дороги в этих районах и основные технические решения. В январе этого года Петушенко говорил, что трасса может быть открыта к 2028 году.