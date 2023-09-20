Согласно документу, в дополнение к ранее звучавшей оценке инвестиций в ВСМ Москва-Петербург (1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы) ВСМ Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Адлер оценивается в 3,2 трлн руб., она позволяет сократить скорость движения между конечными точками в три раза, до 7 ч. 50 мин. ВСМ Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург оценивается в 4 трлн руб. (в 3,6 раза быстрее, до 6 ч. 36 мин.), а Москва-Смоленск-Минск — в 1,9 трлн руб. (в 2,3 раза, до 3 ч. 4 мин.)

Расчеты по обозначенному президентом продлению трасс до новых территорий не приводятся. Впрочем, оценки стоимости (в ценах 2030 г.) сделаны на базе стоимости 1 км ВСМ Москва-Петербург, то есть не являются точными. В совокупности 4,37 тыс. км ВСМ должны дать прирост бюджетных доходов на 15,1 трлн руб. и ВВП на 35,2 трлн руб., следует из презентации.

ВСМ в России в разных вариантах обсуждаются уже десятилетиями. Планы все время уточнялись. Так, в 2019 г. с варианта Москва-Казань проект решено переконфигурировать в маршрут Москва-Петербург. Он предполагает достижение времени сообщения между столицами 2 ч. 15 мин. Конец стройки запланирован на 2028 г. Президент Владимир Путин 17 августа обозначил и другие магистрали: ВСМ от Москвы до Адлера, из Москвы через Казань на Урал, а также возможное строительство ВСМ до Минска и до Луганска и Донецка.

В материалах инфраструктурной стратегии рассчитан пассажиропоток по новым ВСМ. Для дороги на Адлер он должен составить 17,2 млн пассажиров в год, на Екатеринбург — 21,1 млн, для Минска — 3,8 млн.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков говорит, что, согласно исследованиям, ВСМ конкурентоспособны относительно авиации на интервалах до 5-5,5 ч. Таким образом, трассы на Адлер и Екатеринбург уже не подпадают под эти условия. Что касается пассажиропотока между промежуточными станциями на ВСМ до Адлера, то на участке от Воронежа до Ростовской агломерации мало населенных пунктов, а до Ростова и Краснодара пассажиры уже могут предпочесть самолет. Дорогу на восток, по мнению Янкова, следует заканчивать в агломерации Набережные Челны-Нижнекамск-Елабуга, поскольку пассажиропоток между Казанью и этими городами будет вполне сопоставим с тем, который ожидается между Москвой и Казанью, а дальше на восток до Екатеринбурга уже мало крупных населенных пунктов.

Что касается дороги на Минск, то прогнозы пассажиропотока, указанные в презентации, совпадают с прогнозами Янкова, и он явно недостаточен, чтобы оправдать строительство ВСМ. Ранее предполагалось, напоминает эксперт, продление этой дороги до Европы, но с этим, с одной стороны, следует подождать до следующего геополитического цикла, а с другой — на расстоянии и до Варшавы, и до Берлина уже предпочтительна авиация.

Также в презентации указаны ассигнования на развитие городского транспорта. В частности, предполагается продлить комплексную программу по модернизации общественного транспорта до 2030 г. в соответствии с поручениями по итогам Госсовета по транспорту, на что потребуется дополнительно не менее 15 млрд руб. в год из бюджета плюс возвратные казначейские кредиты в размере 50 млрд руб. в год. Это позволит обновить около 50 тыс. единиц подвижного состава, сообщается в документе. Также 194,5 млрд руб. из ФНБ предлагается выделить на развитие городских электричек. Запланировано и восстановление секвестированных в 2025-2026 гг. бюджетных средств с аэропортовой инфраструктуры и инфраструктуры морских портов в объеме 82,3 млрд и 68,2 млрд руб. соответственно.