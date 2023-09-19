В ведомстве уточнили, что за неделю в РФ зарегистрировано порядка 11,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон".

"Рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью. В осенний период регистрируется подъем заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники с каникул, и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями", — отметили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что для того, чтобы не заболеть, важно соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа или глаз руками. Кроме того, стоит регулярно очищать и дезинфицировать поверхности и устройства, проветривать помещения.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,0%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.