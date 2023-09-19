В сообщении отмечается, что после закрытия Силене пересечение границы с Латвией будет возможно через единственный функционирующий латвийский погранпереход Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина).

Ранее латвийское министерство внутренних дел сообщило, что правительство Латвии во вторник приняло решение прекратить работу пограничного пункта Силене на границе с Белоруссией. Комментируя причины принятия такого решения, МВД отметило, что за короткий период времени "давление нелегальной иммиграции возросло в три раза".

Чтобы закрытие Силене не оказывало существенного влияния на грузовые перевозки, а также на срочные поездки, связанные с работой, гуманитарными целями, форс-мажорными обстоятельствами, пункт пересечения границы в Патерниеки будет продолжать работать.

В среднем ежедневно через Силене в Латвию въезжает 625 человек и выезжает 605 человек. Кроме того, ежедневно въезжает 87 грузовых транспортных средств и выезжает 85 грузовиков.

В настоящее время на границе Латвии с Белоруссией действуют (с учетом Силене) два пункта пропуска на автомобильных дорогах и один — на железной дороге. Три пункта пропуска закрыты.