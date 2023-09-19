"Туристско-выставочный центр посвящен одному из главных вологодских брендов: его истории, технологии изготовления — как современной, так и начала XX века, а также создателю бренда Николаю Верещагину и его единомышленникам", — говорится в сообщении.

Музей вологодского масла расположился в доме купца Александра Бурлова, семья которого была совладельцами трех маслодельных заводов в Тотемском уезде. Здание — объект культурного наследия регионального значения — было отреставрировано в 2015-2022 годах.

"Это, в первую очередь, конечно, туристический объект, еще одна точка притяжения гостей нашего города. Но, кроме того, он несет в себе профориентационную функцию, поскольку раскрывает технологию производства знаменитого продукта в разные периоды, в том числе и сегодня, рассказывает историю нашего города, историю нашего края", — приводятся в сообщении слова мэра Вологды Сергея Воропанова.

В настоящее время в помещении разместилась интерактивная экспозиция, занимающая пять залов. Формировать ее помогали представители предприятий, производящих вологодского масло, работники музеев и архивов.

"Например, есть уникальное панно "История масла": авторская роспись деревянной конструкции с встроенной механикой, приводящей в движение картины, рассказывающие об истории производства масла. В одном из залов можно подоить корову, в другом — благодаря специальным мешочкам с травами почувствовать запах заливных лугов, с которых начинается вологодское масло, в третьем — поговорить с его изобретателями и производственниками по ретро-телефону, в четвертом — изучить в деталях современную технологию, самому пройти путь маслодела", — отметила координатор проект "Дом Вологодского масла" Елена Уханова.

Музей откроется для посетителей 20 сентября.