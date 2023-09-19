«Гостям Гонконга с ноября будут выдавать ваучеры на $13 на человека, которые они смогут потратить в барах и ресторанах в рамках кампании правительства по стимулированию ночной экономики. Всего власти планируют распространить миллион таких ваучеров», — пишет портал.

Купоны на еду и напитки будут выдаваться туристам в районах Чимсачей, Западном Коулуне и в международном аэропорту Гонконга. Их можно использовать после 18:00 в более чем 500 барах и ресторанах, аккредитованных по программе оказания качественных туристических услуг.

Как отметил председатель совета по туризму Гонконга Пан Ю-Кай, эта инициатива позволит оживить ночную жизнь Гонконга, а также позволит заработать бизнесу в сфере питания.

В свою очередь, экономист Саймон Ли Сиу-по усомнился в эффективности ваучеров, поскольку эта мера принята слишком поздно.

«Прямо сейчас в сфере общественного питания наблюдается снижение ежемесячных доходов почти на $64 млн по сравнению с допандемийным временем. Прибавки в $12,8 млн недостаточно, чтобы окупить эту сумму», — пояснил он.

Как сообщает South China Morning Post, раздача туристам ваучеров на посещение баров и ресторанов является одной из девяти мер по стимулированию ночной экономики в рамках кампании Night Vibes Hong Kong, разработанной на три месяца. Также появятся специальные предложения для вечерних автобусных туров по Гонконгу, скидки на вечерние сеансы в кино и продление часов работы музеев и тематических парков.

В августе Гонконг посетили 4,1 млн туристов, это 84% от допандемийного уровня 2019 года. Из них 3,4 млн туристов прибыли из материковой части Китая.