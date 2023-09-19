Теперь он советует покупать акции Carnival и Royal Caribbean, до этого он три года сохранял рекомендацию "держать", отмечает MarketWatch. Также эксперт поднял прогнозную котировку для бумаг Carnival до $17 с $16.

По словам Скоулза, предварительные заказы указывают на то, что европейский рынок покажет наилучшие результаты в 2024 году, а Carnival имеет значительную долю на нем.

Аналитик также улучшил рекомендацию для сектора круизных перевозок до "положительного уровня" с "нейтрального".

Два месяца назад "круизные акции были "слишком горячими", на наш взгляд", что заставило ухудшить рейтинг сектора до "нейтрального уровня", заявил Скоулз. "Но нам не потребовалось много времени, чтобы вернуться в "бычий" поезд, — добавил он. — Круизные акции остыли после июльских пиков... и теперь мы снова рекомендуем этот сектор".

Котировки акций Carnival с конца июня и до понедельника упали примерно на 20%, Royal Caribbean — на 7,5%, норвежского конкурента Norwegian Cruise — на 21%. За это время индекс S&P 500 практически не изменился.

Бумаги Carnival в начале торгов во вторник дорожают на 2,9%, Royal Caribbean — на 2,4%.