Согласно информации на сайте ведомства, высота воды в главной реке региона упала до отметки в 181 см. Только за последние сутки уровень снизился на 9 см.

"Для судоходства на Волхове неблагоприятная отметка составляет 200 см", — отметили в пресс-службе.

В связи с этим управление просит для предотвращения ЧП не развивать высокую скорость на мелководье и использовать защитные приспособления на винтах судов.

По сведениям пресс-центра мэрии, пересыхание Волхова пока не угрожает водоснабжению областного центра.

"Критической отметки (для водозабора) уровень реки пока не достиг, еще нет проблем ни с забором воды, ни с ее качеством", — отмечают местные власти.

Согласно данным спасателей, в озере Ильмень суточное падение воды составило 11 см. Снижается и уровень воды в местной реке Пола.

По прогнозу Новгородского гидрометцентра, бабье лето продержится в регионе до 24 сентября, хотя сегодня ночью возможен дождь.