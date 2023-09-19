"Для судоходства на Волхове неблагоприятная отметка составляет 200 см", — отметили в пресс-службе.
В связи с этим управление просит для предотвращения ЧП не развивать высокую скорость на мелководье и использовать защитные приспособления на винтах судов.
По сведениям пресс-центра мэрии, пересыхание Волхова пока не угрожает водоснабжению областного центра.
"Критической отметки (для водозабора) уровень реки пока не достиг, еще нет проблем ни с забором воды, ни с ее качеством", — отмечают местные власти.
Согласно данным спасателей, в озере Ильмень суточное падение воды составило 11 см. Снижается и уровень воды в местной реке Пола.
По прогнозу Новгородского гидрометцентра, бабье лето продержится в регионе до 24 сентября, хотя сегодня ночью возможен дождь.