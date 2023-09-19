В программе — 36 показов 13 спектаклей, отмеченных престижными театральными премиями. В фестивальной афише представлены драматический театр, театр кукол, рок-баллада, театр масок, музыкальная сказка, театр-игра и бэби-театр, а также постановки на стыке разных жанров, говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в фестивале примут участие 12 театров из России. Среди них — Театр кукол имени С.В. Образцова, Российский академический молодежный театр, Пермский академический Театр-Театр, Театр кукол Республики Карелия, Театр "Открытое пространство", Театральный проект 27.

В рамках фестиваля, помимо основной программы, запланирован образовательный блок.

Фестиваль пройдет на нескольких театральных площадках города Воронежа: в Театре драмы имени А. Кольцова, Камерном театре, Театре юного зрителя, Театре кукол имени В.А. Вольховского, Воронежском концертном зале, а также на сцене Нового театра.

Детский театральный фестиваль с 2015 года ежегодно проходит в Воронеже в дни осенних каникул. Он назван в честь писателя и поэта Самуила Маршака, который родился в Воронеже. Ежегодно на этом мероприятии представлены ведущие российские театры и режиссеры, работающие в области театрального искусства для детей.