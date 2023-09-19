"Возгорание произошло на третьем этаже гостиницы. Предварительная площадь пожара 50 кв. метров. До прибытия пожарных по лестнице самостоятельно эвакуировались 5 человек. Еще двое выпрыгнули из окон, один из них получил травмы", — говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина передан врачам. На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники, проводится проливка и разборка конструкций. Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области в свою очередь уточняет, что пожар произошел в трехэтажном офисном здании по улице Доватора в Челябинске, где расположена гостиница "Ред Кристал". В комнате на третьем этаже горели мебель и вещи. Пострадавший — мужчина 1988 года рождения.