Согласно сообщению, в течение двух лет глэмпинги появятся на территориях оздоровительно-спортивной туристической базы отдыха "Птичий полет" и базы отдыха АВАН, в этнокомплексе "Ясна", на базе отдыха "Оазис", на территории санатория "Волга" и базы отдыха и туризма "Хана щурче". Кроме того в Канашском районе будет создан экологический гостиничный комплекс.

"Думаю, у Чувашии есть все предпосылки для активного развития данного формата", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя кабинета министров Чувашии Дмитрия Краснова.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 10 млрд рублей 58 регионам страны на строительство отелей и глэмпингов. По словам премьера Михаила Мишустина, таким образом, будет создано свыше 8 тыс. гостиничных номеров.