"Поезд будет ходить в дополнении к уже назначенному №315/316. Таким образом, осенью поезда по этому маршруту будут ходить практически ежедневно", — говорится в пресс-релизе.

Первый рейс дополнительного поезда №573/574 состоится из Симферополя 3 октября, из Адлера — 4 октября.

"Поезд удобен в том числе пассажирам, которые прилетают в Сочи на самолете и далее планируют продолжить путешествие до Крымского полуострова", — приводятся в сообщении слова гендиректора ГСЭ Александра Ганова.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в свою очередь отметил, что ежедневное сообщение с Краснодарским краем востребовано у туристов.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе, на направлении Москва-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда "Таврия" на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.