"Дополнительные средства будут направлены на реализацию шести новых проектов в Калязинском, Калининском, Старицком, Бологовском и Кимрском округах. Всего к началу сезона 2024 года в Тверской области будет открыто 397 новых модулей", — говорится в сообщении.

Ранее средства федеральной поддержки были направлены на реализацию трех проектов в Конаковском округе и одного в Пеновском округе. Это позволит открыть новые модульные отели более чем на 500 мест размещения и создать 85 рабочих мест.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время в Тверской области ведется активная работа по созданию новых туристических объектов, в прошлом году было открыто три модульных отеля на 482 места в Конаковском и Калининском округах.

Если в 2018 году в Верхневолжье работало 248 отелей с номерным фондом 19 тыс. мест, то сегодня гостей принимают 318 отелей, а общий номерной фонд достиг 26,5 тыс. мест, говорится в пресс-релизе.

Тверская область входит в число лидеров по привлечению федеральных средств на реализацию таких проектов, заняв первое место среди субъектов Центрального федерального округа и 8-е место по Российской Федерации.

По итогам 2022 года Тверскую область посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.