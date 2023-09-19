«Согласно данным министерства туризма Кералы, 2022 год оказался периодом значительного восстановления туристической индустрии штата. Количество российских туристов, посетивших Кералу, увеличилось на 97% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 27,9 человек. Россия заняла четвертое место по этому показателю», — сказал он на презентации штата.

По словам главы офиса по туризму, в 2019 году штат посетили 35 тыс. российских туристов.

«В первой половине 2023 года турпоток в штат продолжил расти: лидерами по числу прибытий стали Великобритания (39 тыс.) и США (36,5 тыс.), за ними следуют Франция, Германия и Малайзия. Россия занимает шестое место с турпотоком в 13,2 тыс. человек», — добавил он.

Пулличалил Бава Нух подчеркнул, что Керала предлагает все виды туризма – от спокойного отдыха и релаксации до экстремального туризма, и разнообразный выбор отелей.

«Мы с нетерпением ожидаем российских путешественников, чтобы продемонстрировать всю гамму туристических возможностей региона», – подчеркнул глава офиса по туризму штата.

Керала – штат на юго-западе Индии с населением 33 млн человек. Здесь находятся самые знаменитые аюрведические центры страны, штат также славится хорошими пляжами.