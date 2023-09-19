"Готовится к открытию первый в России подводный парк "Янтарный" — проект Калининградского Музея Мирового океана и фонда "Морское наследие Отечества". В появлении нового туристического объекта также принял участие и янтарный комбинат. Среди экспонатов, затопленных на дне бывшего карьера, предметы, которые использовались при добыче солнечного камня", — говорится в пресс-релизе.

Дно озера Синявинское, на котором организован подводный парк, до 70-х годов прошлого столетия представляло собой открытый карьер по добыче янтаря. Когда запасы минерала были выбраны, чаша заполнилась водой. Именно поэтому первыми экспонатами парка стали крупные части основной производственной техники горняков.

"Ковш шагающего экскаватора, фрагмент гусеничной ленты гидравлического экскаватора, щит от бульдозера, огромная задвижка от трубопровода и вкладыш-улитка от земляного насоса еще недавно были частью добычного процесса в другом — Приморском — карьере, разработка которого продолжается с 1976 года. Например, ковш драглайна ежедневно освобождал янтареносный слой от пустой породы — вскрыши, а с помощью улитки смесь морской воды и голубой земли (пульпа) перекачивалась на обогатительную фабрику, где добытый янтарь отделялся от воды и примесей", — сообщает пресс-служба.

Перед погружением все экспонаты прошли необходимую очистку, были получены экологические согласования. Экспозиция под водой дополнена специальным этикетажем, на берегу установлены информационные щиты.

Как сообщалось, подводный парк "Янтарный" — новая точка притяжения на туристической карте региона, оборудованная инфраструктурой для подводного туризма и рэк-дайвинга.

Официальное открытие и запуск проекта состоится в конце сентября. Также в дни открытия подводного парка "Янтарный" в Музее Мирового океана пройдет конференция, посвященная подводной археологии, а также выставка работ подводных фотографов, которые уже побывали в парке.

Озеро Синявинское расположено в поселке Янтарный. На берегу водоема работают два центра дайверов, имеющие всю необходимую инфраструктуру, оборудование для подводного плавания и технику. Они проводят стандартные погружения, обучают всех желающих, принимают участие в съёмках художественных фильмов, следят за сохранностью своих подводных объектов. Глубина озера составляет до 23 метров.