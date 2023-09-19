Генеральный директор компании Андрей Юмшанов в ходе совещание по проекту развития туристско-рекреационной ОЭЗ на территории Дербентского района Дагестана презентовал потенциальным резидентам проект будущего морского курорта на Каспии. Ожидается, что ежегодно курорт будет принимать 450 тыс. туристов.

"В числе преимуществ проекта — его географическое положение. В паре часов лета до Махачкалы находятся не только города-миллионники юга России, но и Турция, Азербайджан, Иран, Ирак, Туркменистан. Более 170 млн потенциальных туристов", — говорится в сообщении.

Вместе с тем уже разработан архитектурный стиль будущего курорта — планируется использование в облицовке зданий самобытных натуральных материалов в сочетании с современными.

Отмечается, что в настоящее время ведется работа с потенциальными инвесторами, намеревающихся получить статус резидента ОЭЗ в 2023 году.

Как сообщается в телеграм-канале администрации главы Дагестана, в реализации проекта морского курорта заинтересованы крупнейшие российские отельеры. Отмечается, что в совещании приняли участие представили "Азимута" и Cosmos Hotel Group.

"Республика заинтересована в резидентах и инвестициях в туристический бизнес, способных коренным образом изменить структуру экономики региона, значительно повысить уровень жизни дагестанцев", — приводятся в сообщении слова главы республики Сергея Меликова.

Каспийский туристический кластер — проект создания рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш.

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке планов создания в регионе нового морского курорта. Сообщалось также, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.