«Если в конце августа, когда был заявлен прямой рейс из Новосибирска в Мьянму, у нас практически не было запросов по этой стране, то сейчас есть реальные заявки на ноябрь, на Новый год. Туристы бронируют минимальные пакеты пляжного отдыха. Таким образом, направление выступает альтернативой традиционному Таиланду, где наши туристы бывали уже не раз и хотят увидеть что-то новое. Думаю, недели через две-три, с ростом числа людей, которые съездят на отдых в Мьянму, мы увидим реальные подвижки спроса», — сказал руководитель отдела новосибирской компании «Олимпия-Райзен-Сибирь» Евгений Иванников.

По мнению экспертов РСТ, перспективы у направления хорошие: наличие прямых перелетов дало толчок спросу и интересу со стороны турагентств, на направление активно выходят туроператоры.

В московской компании «Ванд» заинтересованы в новом рейсе, хотя основная часть клиентов туроператора по-прежнему летит из Москвы в Мьянму стыковочными рейсами арабских авиакомпаний. По словам руководителя направления Анастасии Салтыковой, спрос на экскурсионные туры хороший, рост по сравнению с прошлым годом значительный, а после первого прямого рейса из Новосибирска туристы стали чаще интересоваться и пляжным отдыхом в Мьянме.

При этом она подчеркнула, что наземного сообщения между основными городами Мьянмы практически нет, только внутренний перелет и не каждый день. Поэтому, в отличие от Таиланда, спонтанно поехать в ближайший город нельзя. Также в стране достаточно небольшая отельная база.

По словам Салтыковой, Мьянма может стать альтернативой Таиланду на российском рынке, а при условии активного продвижения направления, обкатки полетной программы и снижения стоимости билетов спрос может заметно активизироваться в масштабах всей России. Но ждать это раньше февраля вряд ли стоит.

Национальный перевозчик Myanmar Airways International с 5 сентября начал дважды в неделю выполнять прямые рейсы между Янгоном и Новосибирском с технической посадкой в Мандалае.