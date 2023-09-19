В частности, компания планирует строительство отелей в США, Канаде, Мексике, Доминиканской республике и Коста-Рике.

За последние пять лет число номеров в люксовых отелях Hyatt выросло вдвое, в курортных отелях — втрое, отмечают в компании. В этом году компания открыла несколько отелей, в том числе, в США, Мексике и Доминиканской республике.

Ранее в этом году Hyatt приобрела глобальную туристическую платформу Mr & Mrs Smith, а также отельного оператора Dream Hotel Group.

В портфеле Hyatt в общей сложности более 1,25 тыс. отелей в 76 странах мира.

Акции Hyatt подорожали на 18% с начала текущего года.