В частности, компания планирует строительство отелей в США, Канаде, Мексике, Доминиканской республике и Коста-Рике.
За последние пять лет число номеров в люксовых отелях Hyatt выросло вдвое, в курортных отелях — втрое, отмечают в компании. В этом году компания открыла несколько отелей, в том числе, в США, Мексике и Доминиканской республике.
Ранее в этом году Hyatt приобрела глобальную туристическую платформу Mr & Mrs Smith, а также отельного оператора Dream Hotel Group.
В портфеле Hyatt в общей сложности более 1,25 тыс. отелей в 76 странах мира.
Акции Hyatt подорожали на 18% с начала текущего года.