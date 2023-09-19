"С владельцами усадьбы Аксакова связывало родство и крепкая дружба. Он любил ловить рыбу в местной реке Талице. Из свежей рыбы на открытом воздухе варилась уха. Именно эту традицию в наши дни возрождают в Муранове", — говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут познакомиться с рецептами приготовления национальных рыбных супов разных стран, попробовать уху по-царски, финскую уху, буйабес и аксаковскую уху. Также для посетителей организуют музыкально-поэтическую программу. На главной сцене усадебного дома выступят поэты, фольклорные и классические музыканты. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы, творческие встречи и ремесленная ярмарка. Гастрономический фестиваль "Аксаковская уха" пройдет в усадьбе "Мураново" в шестой раз.