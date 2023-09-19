Выяснилось, что на исходных компонентах стекла, погребенных в земле, под действием кислотности и грунтовых вод образовались уникальные атомные и минеральные структуры.

Изначально внимание ученых привлек фрагмент римского стекла, найденный недалеко от древнего города Аквилея в Италии. Химический анализ, проведенный командой Итальянского технологического института, датировал находку периодом между 100 годом до н.э. и 100 годом н.э., стекло было изготовлено из песков Египта.

Основная часть фрагмента сохранила свой первоначальный темно-зеленый цвет, но на его поверхности была патина толщиной в 1 мм, которая имела почти идеальное зеркальное золотое отражение.

С помощью сканирующего электронного микроскопа ученые установили, что патина обладала иерархической структурой, состоящей из чередующихся слоев кремнезема большой и малой плотности толщиной в микрометр, которые напоминали отражатели, известные как стеки Брэгга (разновидность дифракционной решетки).

Вертикальная укладка десятков таких слоев и привела к появлению золотистой зеркальной патины.

По мнению ученых, глина и дождь определили диффузию минералов и циклическую коррозию кремнезема в стекле, при этом сборка слоев толщиной 100 нанометров, объединяющих кремнезем и минералы, также происходила циклически.

Соответственно, считают исследователи, при ускорении процесса можно было бы выращивать оптические материалы в лаборатории.

Отмечается, что фотонные кристаллы находят множество применений в современных технологиях, в том числе для создания волноводов, оптических переключателей, в фильтрах, лазерах, зеркалах и устройствах с защитой от отражения (stealth).