"Всего до 2026 года в столице планируется построить 7 пешеходных мостов, три из которых уже строятся, а еще четыре проектируются. Возведение таких мостов позволяет создать дополнительные пешеходные и прогулочные маршруты, связывает территории, разорванные ранее реками", — отметил Загрутдинов.

По его словам, среди строящихся переправ: пешеходный мост через Водоотводной канал реки Москвы, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную, пешеходный мост через Нагатинский затон, а также велопешеходный мост через реку Яузу вблизи МГТУ им. Н.Э. Баумана.

"Кроме того, сейчас проектируется 4 моста. В частности, два пешеходных моста в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4062, мост через реку Москву на Островной улице, а также мост в сторону Парка Фили в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде", — добавил Загрутдинов.