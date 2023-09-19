«Уверен, такая мера значительно облегчит работу туроператоров, органов координации и пограничных служб. А в конечном счете – позволит нарастить турпотоки. В новом соглашении нашим странам необходимо прописать ключевые положения по верификации документов, совместимости цифровой печати и цифровой подписи в соответствии с законодательством двух стран. Важно провести эту работу параллельно с процессом создания цифрового сервиса на российской стороне. Это позволит оперативно совместить и интегрировать наши системы сразу после запуска российского портала», — цитирует пресс-служба заявление главы ведомства Максима Решетникова по итогам встречи с министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином в Пекине.

«Ожидаем, что после донастройки технических процессов групповой туристический обмен заработает в полноформатном режиме, а рост взаимных безвизовых поездок распространится и на центральные регионы наших стран», – добавил он.

В пресс-службе отмечают, что стороны обсудили удобство оформления электронной визы в Россию для китайских граждан. За первый месяц работы нового механизма им воспользовались более 15 тыс. китайских туристов

«Эпидемия нанесла большой удар туристическому обмену с Россией, но к началу этого года туробмены стали постепенно восстанавливаться. В последние годы китайско-российское сотрудничество в сфере туризма постоянно укрепляется, механизм сотрудничества совершенствуется, платформы туристического обмена, созданные общими усилиями, обладают все большими гранями», — заявил, в свою очередь Ху Хэпин.

Как уточняют в Минэкономразвития, в завершение встречи министры двух стран обсудили возможность реализации проекта трансграничного маршрута «Великий чайный путь» с участием России, Китая и Монголии, принять участие в котором выразили желание 18 российских регионов.

«До конца 2023 года стороны договорились разработать дорожную карту с набором конкретных мероприятий и проектов по маршруту «Великого чайного пути». Ожидается, что проект соответствующего меморандума будет подписан в ходе предстоящей министерской встречи трех стран в г. Ухань в октябре 2023 года», — говорится в сообщении.

В 2019 году количество путешествий российских граждан в Китай составило 2,3 млн. При этом более 60% туристов приезжали в страну в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках.