«С другой стороны, есть вопрос, связанный с приездом китайских туристов к нам. То, что нас интересует в равной степени, чтобы к нам тоже приезжали и въездной туризм развивался. Коллеги сказали, что на этой неделе они еще раз все турфирмы проинформируют, что все можно, механизм работает, все подписано, формируйте группы и выезжайте», — сказал он по итогам встречи

«Российская сторона на своей стороне готова принимать, у нас все решения приняты, инфраструктура готова. Мы ждем китайских туристов, потому что они обеспечивали важную часть турпотока и в наших центрах – Москве и особенно Петербурге, но также в Казани, Сибири», — добавил он.

По словам министра, задача – превысить доковидные показатели по приему китайских туристов.

«Мы исходим из того, что нам точно есть, что предложить зарубежным туристам, в первую очередь китайским. Мы их ждем, развиваем платежные сервисы, не только всю туристическую инфраструктуру. Важно чтобы удобно было прилететь, платить, поэтому сегодня обсуждали вопросы авиаперелетов, расширения платежных систем. Рассчитываем на рост турпотока, но надо понимать, что он будет восстанавливаться постепенно, учитывая, что рейсы надо будет дополнительные ставить», — подчеркнул Решетников.

Он добавил, что Россия хотела бы соблюдать паритет авиаперевозки. «Сейчас у нас 32 рейса из России в Китай и порядка 40 из Китая в Россию. Мы хотим, чтобы более или менее паритетно развивалась эта сторона. Все это будем решать в комплексе вместе с министерствами транспорта, центральными банками, так как туризм – комплексный продукт», — подытожил министр.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии COVID-19, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором.

До пандемии в 2019 году Россию посетили 2,3 млн китайских туристов. Из них порядка 1,2 млн – в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках.