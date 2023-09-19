«По безвизовым групповым поездкам на сегодня у нас порядка 20 тыс. российских граждан за неполный месяц воспользовались механизмом группового безвиза и посетили Китай. Пока это в основном жители приграничных регионов Дальнего Востока – Хабаровский край, Приморье, Амурская область», — сказал он по итогам встречи с министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином в Пекине.

По словам министра, китайская сторона насчитала 21 тыс. туристов. Это те, кто пересекает границу автомобильным и железнодорожным транспортом.

«А по авиационному транспорту есть вопросы, которые мы сейчас с министром культуры и туризма обсуждали. Какие есть технические вопросы – проинформировали или нет, вопросы взаимодействия, в том числе китайских и российских туроператоров. Договорились сделать постоянный канал связи и все технические вопросы решить», — добавил он.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии COVID-19, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором.

Как ранее отмечали туроператоры, пока китайские группы не приезжают в Россию в рамках соглашения.