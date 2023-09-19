"Проведенные исследования пищевых продуктов (заготовок), изъятых в кафе, подтвердили наличие в 20 взятых пробах бактерии рода сальмонелла, которая может являться возбудителем кишечного заболевания", — сообщает прокуратура Чувашии во вторник.

По данным надзорного ведомства, число пострадавших посетителей кафе, обратившихся в медучреждения, остается прежним.

В свою очередь в Минздраве Чувашии "Интерфаксу" сообщили, что на вторник в больнице остаются 11 человек, в том числе четверо детей.

"Состояние пациентов расценивается как легкой степени тяжести, готовятся к выписке. Остальные выписаны с клиническим выздоровлением", — сообщил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на Минздрав республики сообщалось, что 15 посетителей кафе подхватили кишечную инфекцию, 14 из них, в том числе семь детей, были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы в состоянии средней степени тяжести.

Люди поступали в медучреждение в среду-четверг. Все они 12 сентября приобретали пищевую продукцию в кафе "Сушистик". В настоящее время деятельность кафе приостановлена

Региональное следственное управление СКР проводит доследственную проверку, управление Роспотребнадзора — эпидемиологическое расследование.