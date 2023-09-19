"Текущие тренды в бронировании говорят о высоком потребительском спросе в нынешней макроэкономической среде и популярности предлагаемых нами продуктов", — говорится в пресс-релизе TUI.

Объем бронирований в летний сезон 2023 года был на 5% выше, чем годом ранее и составил 96% от доковидных уровней. Бронирования на зимний сезон 2023/2024 гг. на данный момент превышают уровень того же периода прошлого года на 15%, отмечают в компании.

"Бронирования в последний месяц летнего сезона 2023 года значительно ускорились, и мы видим, что позитивный импульс сохраняется и на зимний сезон 2023/2024 гг. благодаря повышению цен", — говорится в пресс-релизе.

TUI имеет хорошие возможности для достижения целевых показателей на текущий финансовый год, отмечают в компании.

В прошлом фингоду базовая EBIT — ключевой показатель прибыли TUI — составила 409 млн евро.

Акции TUI во Франкфурте прибавляют в цене 4,2%, в Лондоне — 3,8%.