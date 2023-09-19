"В отеле смогут проживать студенты и выпускники МФТИ и Физтех-лицея, участники конференций, резиденты и сотрудники технопарков. В первой очереди отеля будут созданы условия для одновременного пребывания до 450 гостей. Парк "Физтех-лэнд" — это гибридный экспериментальный центр, где оборудуют несколько площадок. Здесь построят лектории, амфитеатры, где будут преподавать естественно-научные дисциплины, проводить презентации и научные конференции", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства — министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

На территории парка также будут оборудованы мастерские, испытательные лаборатории, помещения робототехники, полигон беспилотных аппаратов. Зиновьева отметила, что инвестиции в реализацию проекта составят 1,5 млрд рублей. Будет создано около 40 новых рабочих мест. Инвестором выступит ООО "РосЕвроСити".