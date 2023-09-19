Ранее он занимал в компании должность заместителя гендиректора по производству.

Как отмечает пресс-служба, Владимиров работал в аэропортах Новосибирска, Тюмени, а с 2022 года — в Красноярске.

Ранее главой ООО "Аэропорт Емельяново" был Андрей Метцлер, который управлял авиапредприятием с 2015 года. В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что теперь Метцлер "перейдет на другую должность" в российской авиационной отрасли.

Международный аэропорт "Красноярск" обслуживает регулярные и чартерные рейсы 26 российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 68 направлений. Аэропорт принимает более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов. Базовый перевозчик красноярского аэропорта — NordStar. С июня 2021 года на базе аэропорта функционирует региональный хаб "Аэрофлота".

Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2022 году составил 3,095 млн человек, что на 13% больше показателя 2021 года.