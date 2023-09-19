«Вот уже три года Северный речной вокзал пользуется неизменной популярностью у москвичей. В этом году у него появился достойный партнер – Южный речной вокзал.

За 3 летних месяца их причалы приняли и отправили в путешествие более 1000 судов, на борту было более 175 тыс. пассажиров», — говорится в блоге градоначальника.

По данным мэра, в этом сезоне навигации с речных вокзалов можно отправиться в круиз до 30 городов и туристических центров страны. «Наиболее популярными направлениями от Северного речного вокзала стали Санкт-Петербург, Казань, Мышкин, Астрахань, Тверь, Кострома и Нижний Новгород. От Южного речного вокзала суда чаще всего ходили до Рязани, села Константиново, родины Сергея Есенина, Касимова и Нижнего Новгорода», — добавляет Собянин.

Как отмечает мэр, речные вокзалы привлекают не только путешественников – благодаря комплексному благоустройству территорий они стали популярными точками притяжения для всех горожан.

«На Северном речном вокзале регулярно проводят выставки, фестивали, лекции и мастер-классы. За минувший летний сезон состоялось 108 подобных мероприятий. На вокзале побывали более 1,2 млн гостей. Растет популярность и Южного речного вокзала, на территории которого теперь тоже все для отличной прогулки: красивая набережная, кафе и ресторан. Желающие могут посетить библиотеку или Музей Транспорта Москвы, а в хорошую погоду – выйти на открытую смотровую площадку на крыше. Всего этим летом было проведено 130 бесплатных мероприятий. На вокзале побывали 90 тыс. человек», — добавляет градоначальник.