"Туристы найдены наземной группировкой спасателей. В медицинской помощи они не нуждаются", — говорится в сообщении.

Спасатели доставят путешественников на высокопроходимой технике в поселок Козыревск Усть-Камчатского района.

Как сообщалось, поиски шестерых туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на востоке Камчатки, начались во вторник утром. Зарегистрированная тургруппа не вышла к оговоренному времени на стоянку "Клешня". Связи с ними не было. Туристов искали спасатели на высокопроходимой технике. К вылету был готов вертолет Ми-8 МЧС.

Ключевская группа вулканов находится на территории природного парка "Ключевской". Это особо охраняемая природная территория на Камчатке. Располагается между долиной реки Камчатки и Восточным хребтом в центральной части Камчатского полуострова. Площадь превышает 372, 6 тыс. га. В парке находятся 13 вулканов и 47 ледников.