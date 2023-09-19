"Московский метрополитен — это гордость и достояние столицы, и мы хотим сохранить его для будущих поколений. Мы бережно восстанавливаем культурное наследие метро. Барельефам на станции "Новокузнецкая" возвращаем первоначальный вид. Все работы идут под надзором департамента культурного наследия Москвы и будут завершены до конца года", — сказал Ликсутов, слова которого привели на сайте мэра и правительства Москвы во вторник.

Первоначальный вид вернут гипсовому фризу, посвященному Красной армии, который создали скульпторы Саул Рабинович и Николай Штамм. На данный момент специалисты практически полностью выполнили расчистку рельефа от старых слоев краски, укрепили разрушенные фрагменты, а также устранили трещины. Утраченные детали уже восстановлены более чем наполовину, говорится в сообщении.

Некоторые крупные фрагменты изготовили заново, использовав в качестве модели сохранившиеся участки фриза. Так, отлили из гипса три фигуры офицеров, которые исчезли при строительстве перехода в 1970-х годах. После работ по расчистке и укреплению барельеф покрасят, чтобы вернуть ему первоначальный цвет.