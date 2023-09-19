"В среду днем сильный дождь ожидается на территориях Петропавловска-Камчатского, Вилючинска а также Елизовского, Усть-Большерецкого и Соболевского районов. Скорость ветра на побережьях может достигать 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В ночь на четверг сильные дожди пройдут местами в Усть-Камчатском районе и Мильковском округе, днем осадки распространятся на Тигильский и Карагинский районы. Скорость ветра на побережьях этих районов может достигать 18-23 м/с, Алеутского округа — штормовых 25-30 м/с.

21 сентября вечером и 22 сентября ночью сильный дождь при штормовом ветре ожидается в Олюторском районе.

20-22 сентября на большинстве рек Камчатского края возможно формирование дождевых паводков. Наибольший подъем уровней воды ожидается на реках Елизовского, Усть-Большерецкого и Соболевского районов.

Спасатели рекомендуют жителям перечисленных районов временно не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно осторожными, если поездку нельзя отложить. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.